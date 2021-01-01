تقارير .. الأهلي يتوصل لاتفاق مع السومة على تجديد عقده

السومة في طريقه للبقاء مع الأهلي 3 سنوات أخرى

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، توصلت لاتفاق مع السوري عمر السومة، من أجل تجديد عقده، والذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

السومة دخل الفترة الحرة مع بداية شهر يناير الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر، دون العودة لناديه، للانتقال له في نهاية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن إدارة النادي الأهلي اقتربت من تجديد عقد عمر السومة، لمدة 3 سنوات قادمة، بعد الاجتماع مع وكيل أعمال اللاعب.

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إدارة الأهلي توصلت لاتفاق مع وكيل أعمال عمر السومة، على كافة بنود العقد، ومنها شروط اللاعب كانت إدارة الأهلي قد رفضتها في وقت سابق.

وكان "جول" قد سبق له وعلم من مصادره بأن إدارة الاتحاد توصلت لاتفاق مع وكيل أعمال السومة لتجديد عقده قبل نهايته بنهاية الموسم الحالي لمدة 3 سنوات.

عمر السومة كان قد انضم لصفوف النادي الأهلي قادمًا من القادسية الكويتي، خلال عام 2014، ليصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل 128 هدفًا.

خاص .. السومة والأهلي يتفقان

الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة، متساويًا مع الشباب صاحب المركز الثاني، متأخرًا عن الهلال المتصدر بـ24 نقطة.