تقارير .. الأهلي يتفق مع أليو بادجي ووليد أزارو يرحل

اللاعب السنغالي سيصل إلى القاهرة اليوم من أجل التوقيع للنادي وإتمام التعاقد معه بشكل رسمي

أكدت تقارير صحفية مُقربة من النادي الأهلي المصري توصل إدارة النادي إلى اتفاق مع أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي.

وقالت التقارير أن اللاعب السنغالي سيصل إلى القاهرة اليوم من أجل التوقيع للنادي وإتمام التعاقد معه بشكل رسمي.

ووافق بادجي على الانضمام لصفوف النادي الأهلي خلال فترة انتقالات يناير الحالية بعد ابداء ناديه النمساوي موافقته على بيعه للمارد الأحمر.

وأضافت التقارير أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أتم كل إجراءات التعاقد مع المهاجم الجديد السنغالي آليو بادجي للانضمام لصفوف الأهلي، لينضم للفريق في الميركاتو الشتوي.

التقارير نفسها أكدت أن الوافد الجديد على النادي الأهلي سيتم قيده بدلاً من اللاعب المغربي وليد أزارو، حيث فضل فايلر الإبقاء على اللاعب الأنجولي جيرالدو.

ومن المتوقع أن يتم فسخ تعاقد الأهلي مع اللاعب المغربي خلال الفترة المُقبلة من أجل رحيله عن الفريق والبحث عن فريق جديد في الميركاتو الشتوي.

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ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة حيث لم يفقد اي نقطة حتى الآن، حيث حقق 11 فوزًا متتاليًا.