تقارير - الأهلي يتجاهل التجديد لـ"المؤشر" واللاعب يتلقى عروضًا من الكبار

المؤشر يقترب من الرحيل عن الأهلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن سلمان المؤشر لاعب أهلي جدة يقترب من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سلمان المؤشر ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي ناد خلال الفترة الجارية حتى الصيف المقبل.

ومن المفترض أن يفتح الأهلي خط مفاوضات مع المؤشر في الوقت الحالي من أجل تمديد عقده والاستمرار في الراقي.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن إدارة النادي لم تفتح مع اللاعب خط المفاوضات حتى الأن رغم رغبة المدير الفني جروس في استمرار اللاعب.

وأشارت التقارير أن اللاعب حصل على بعض العروض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن رفضها وتمسك بالاستمرار مع الأهلي.

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وأكدت الصحيفة أن سلمان المؤشر تلقى عروضًا من النصر والاتحاد والشباب، ولكن رفض هذه العروض خلال الشهر الماضي.

وينتظر المؤشر مقدم عقده خلال الـ3 أعوام الماضية مع الأهلي، حيث لم يتحصل عليهم وطالب الإدارة أكثر من مرة بها.