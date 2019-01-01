تقارير – الأهلي لن يستلم درع الدوري أمام الزمالك

الأهلي قد يستلم درع الدوري في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد مصدر في اتحاد الكرة المصري، أن الأهلي لن يتسلم درع المصري في المباراة الأخيرة بالمسابقة، والتي من المقرر إقامتها أمام الزمالك.

وحقق الأهلي لقب الدوري الـ 41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب مساء الأربعاء الماضي بثلاثة أهداف لهدف.

وأشارت تقارير صحفية، إلى ان اتحاد الكرة قرر تسليم الدرع للأهلي، في احتفالية عقب مباراة القمة، وعقب انتهاء المسابقة.

ويفكر اتحاد الكرة في تنظيم احتفالية للأهلي، في أحد الفنادق الكبرى يتم تسليم فيها الدرع، ومن الوارد إقامتها عقب عيد الأضحى.

جدير بالذكر أن الأهلي، سيلعب أمام الزمالك يوم الأحد القادم، على استاد برج العرب، في الجولة الأخيرة للبطولة.