تقارير: الأهلي لن يستطيع ضم مهاجم ستيوا بوخارست

الأهلي ينتظر رد ثنائي التعاون ولاعب ضمك.

أكد تقارير صحفية رومانية، على أن الأهلي السعودي، لم يفاوض المهاجم الفرنسي هارلم جنوهير، لاعب فريق قادمًا من ستيوا بوخارست الروماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت صحيفة "فنتاستك" الرومانية، إلى أن الأهلي يمتلك ثنائي أجنبي، وهو السوري عمر السومة، وديجانيني تفاريس مهاجم الرأس الأخضر.

جنوهير كان مرتبطًا بالتعاقد مع النصر أو الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنها لم تنجح المفاوضات للانتقال إلى الدوري السعودي.

وعلى جانب آخر، أشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن الأهلي ينتظر رد من طلال العبسي وعبد المجيد السواط لاعبا التعاون، وحمد الجيزاني، لاعب فريق ضمك لضمهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الأهلي يستعيد السومة

وقرر السويسري كريستيان جروس، مدرب الأهلي، وضع اللاعب الألماني ماركو مارين، المنتقل حديثًا من نادي النجم الأحمر الصربي، ضمن قائمة الفريق التي ستلعب أمام أبها.

جاء ذلك في ظل غياب عبد الفتاح عسيري، بسبب تراكم البطاقات، حيث ركز جروس خلال التدريب الختامي، على الجوانب اللياقية والتكتيكية، التي ينوي الاعتماد عليها لكسب النقاط.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبها، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء اليوم الإثنين.