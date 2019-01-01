تقارير .. الأهلي أرسل لمؤمن زكريا خطاب الاستغناء عنه

الأهلي أرسل خطابًا إلى منزل اللاعب وقد تكون هذه الخطوة قانونية

فجر الإعلامي المصري هاني حتحوت، مفاجأة كبيرة عبر برنامجه بقناة صدى البلد حيث أعلن عن تلقي مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خطاب استغناء من ناديه.

وفي تصريحاته التلفزيونية قال حتحوت أن النادي الأهلي أرسل خطابًا إلى منزل اللاعب وقد تكون هذه الخطوة قانونية كون لا يوجد عقد مفعل بين الطرفين".

النادي الأهلي كان قد أعلن في 14 سبتمبر تحمله تكاليف علاج مؤمن زكريا، وحصوله على مستحقاته المالية سواء انضم لقائمة الفريق أم لا، لكن ما حدث أن القلعة الحمراء أبلغت اللاعب أنها لن تستطيع تحمل تكاليف علاجه وتعاقده.

واختتم هاني حتحوت، حديثه: "مؤمن زكريا يرى أن موقف الأهلي غريب، وربما يصدر الأحمر بيانا للتوضيح".

تركي آل الشيخ يُعلن التكفل بعلاج مؤمن زكريا

وكان معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني قد أعلن منذ أسابيع المساهمة في علاج اللاعب مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري.

يُذكر أن مؤمن زكريا يغيب عن النادي الأهلي لفترة طويلة بسبب تعرضه لإصابة لم يكشف النادي عن تفاصيلها.