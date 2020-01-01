تقارير - استحواذ سعودي على فريق إنجليزي كبير قريبًا

الصفقة على وشك أن تتم..

ادّعت صحيفة "تلجراف" البريطانية أن صندوق الاستثمار السعودي العام على أعتاب الاستحواذ بنسبة 80% على نيوكاسل في صفقة ستقدر قيمتها بـ340 مليون جنيه استرليني.

وكانت أنباء قد تم تداولها في الصحف الإنجليزية خلال الأشهر الماضية وبالتحديد في يناير عن وجود اهتمام سعودي بشراء نيوكاسل، وفي ذلك الوقت نفى ستيف بروس، المدير الفني للفريق، أن يكون الأمر حقيقيًا.

مايك أشلي، مالك نيوكاسل، من المعروف أنه يود بيع النادي منذ سنوات لكن لم تأتِ الفرصة المناسبة له، غير أنه على وشك إتمام الاتفاق مع صندوق الاستثمار السعودي ونقل الملكية خلال شهر من الآن.

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بحسب ما كشفته تلجراف أيضًا، فإن بقية أسهم النادي والبالغة 20% سوف تُقسم بين شركة أماندا ستافيلي وبين الأخوين رويبين، دافيد وسيمون، الذان هم جزء من ثاني أغنى عائلة في بريطانيا.

ومن المتوقع أن يكون ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمار السعودي، وستافيلي وجيمي رويبيين (ابن دافيد) هم من سيتم تعيينهم للعمل في إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مايك أشلي يُعاني من كره شديد جدًا من قبل جماهير نيوكاسل، فمن المشهور عن أشلي أنه لا يحبذ صرف الكثير من الأموال لدعم الفريق، حتى انتهى به المطاف منذ أربعة مواسم في التشامبيونشيب.

كما تجدر الإشارة إلى أن أشلي زاد من غضب الجماهير هذا الموسم بعدما قرر إنهاء التعامل مع المدرب المخضرم رافاييل بينتيز وقرر استقدام ستيف بروس، غير أن الأمور تحسنت نسبيًا مع ظهور الفريق بصورة جيدة قبل إيقاف الموسم بسبب فيروس كورونا.