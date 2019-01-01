تقارير - استبعاد طارق حامد وساسي من مواجهة ديكاداها

الزمالك يسعى لتحقيق الفوز أمام الفريق الصومالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن قرار طارق يحيى المدير الفني للزمالك باستبعاد ثنائي الفريق طارق حامد وفرجاني ساسي من المباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها الصومالي، في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا المقرر لها الأحد المقبل على ملعب "بتروسبورت".

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن طارق يحيى سوف يستبعد ثنائي خط الوسط بسبب عودتهم بعد إجازة طويلة ولم يشاركا في التدريبات الجماعية.

ويعد طارق حامد وفرجاني ساسي أبرز اللاعبين في الزمالك خلال الموسم الماضي، والأعمدة الأساسية التي تقوم عليهم الفريق.

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ويفقد الزمالك أيضًا في المباراة جهود محمود علاء مدافع الفريق بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي من ارتجاج خفيف في المخ تعرض له في لقاء الأهلي.

ويسعى الزمالك لتحقيق انطلاقة جيدة في دوري أبطال إفريقيا من أجل المنافسة على اللقب في النسخة الجديدة بعد أن تمكن من الفوز بالكونفدرالية الموسم الماضي.