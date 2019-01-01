تقارير: ارتياح في الوداد بعد اكتمال الصفوف قبل لقاء الترجي

التشكيل المتوقع للوداد للنهائي الإفريقي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يستعد فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي، لاستضافة فريق الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك في المغرب.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الجهاز الفني للوداد بقيادة فوزي البنزرتي، مرتاح بعد اكتمال صفوف الوداد قبل مواجهة الترجي.

عاد محمد أوناجم من الإصابة، ليكون جاهزًا للمشاركة في المباراة النهائية، وإسماعيل الحداد الذي أصيب في مباراة اتحاد طنجة بالدوري.

🔶🔷 الجونة يتقدم بطلب رسمي إلى لجنة الحكام باستقدام تعيين حكام أجانب للمباراة القادمة أمام الإسماعيلي.

(📸: @GounaFC ) pic.twitter.com/WyB42nVXHJ — جول مصر (@goaleg) May 23, 2019

وجاء التشكيل المتوقع للمباراة النهائية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد رضا التكناوتي.

الدفاع: أشرف داري، أيوب عملود، الشيخ كومارا، عبد اللطيف نوصير.

خط الوسط: يحيى جبران، صلاح الدين السعيدي، وليد الكرتي.

الهجوم: إسماعيل الحداد، محمد أوناجم، زهير المترجي.