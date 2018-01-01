تقارير - اتحاد جدة يقترب من ضم حارس جزائري

اتحاد جدة يسعى لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن اتحاد جدة السعودي دخل في مفاوضات لضم مصطفى زغبة حارس مرمى وفاق سطيف الجزائري.

ودخل زغبة حسابات العميد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم الفريق الذي يتذيل ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن اتحاد جدة قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات خاصًة بعد الحصول على موافقة رئيس وفاق سطيف. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وتدور في الوقت الحالي، المفاوضات بين الطرفين على المقابل المادي ومدة عقد زغبة مع اتحاد جدة للإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويسعى اتحاد جدة لتدعيم صفوف فريقه في فترة الانتقالات الشتوية، للخروج من قاع الدوري السعودي وتجنب الهبوط في الدور الثاني.

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وفي حالة إتمام الصفقة سيكون زغبة هو رابع حارس جزائري في الدوري السعودي للمحترفين بعد كلًا من مليك عسلة مع الحزم ورايس مبولحي مع الاتفاق وعزالدين دوخة مع الرائد.