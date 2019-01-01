النتائج المباشرة
الانتقالات

تقارير: اتحاد جدة يعرض 7 ملايين يورو لضم سفيان فيغولي

التعليقات()
seskim
هل ينجح الاتحاد في التعاقد مع الجزائري فيغولي؟

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

قدم فريق نادي اتحاد جدة، عرضًا رسميًا إلى نادي جالطة سراي التركي، من أجل الحصول على خدمات الجزائري سفيان فيغولي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فيغولي مرتبط بعقد مع جالطة سراي حتى عام 2022، حيث لا يمكن رحيله إلا بموافقة الفريق التركي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية تركية إلى أن سفيان فيغولي، تلقى عرضًا من الاتحاد، قد يصل إلى 7 ملايين يورو، من أجل التعاقد مع اللاعب الجزائري.

اختيارات المحررين

كما أكدت بعض التقارير التركية أيضًا، على أن هناك أزمة مالية تعيشها الأندية التركية الكبيرة، أبرزها جالطة سراي وبشكتاش وفنربخشة، حيث يسعون لبيع بعض نجومهم.

وبعض التقارير أكدت على أن الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني للاتحاد، يسعى للتعاقد مع فيغولي، الذي كان يدربه في صفوف وستهام يونايتد الإنجليزي عام 2017.

الاتحاد كان قد تعاقد مع اللاعب جاري رودريجيز من صفوف جالطة سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مقابل 10.2 مليون يورو.

الموضوع التالي:
رسمياً - بالتزامن مع وجود مورينيو في قطر.. مساعده السابق مدرباً للدحيل
الموضوع التالي:
الأهلي إلى ثمن نهائي كأس الملك بعد تجاوز النجوم
الموضوع التالي:
يوفنتوس يخطط لصفقة تبادلية مع جنوى قبل انتهاء ميركاتو الشتاء
الموضوع التالي:
رسمياً - بالتزامن مع وجوده في قطر.. مساعد مورينيو مدرباً للدحيل
الموضوع التالي:
معين الشعباني: حاولنا إرهاق بلاتينيوم وغياب الجماهير كان مؤثرًا
إغلاق