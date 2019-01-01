تقارير: اتحاد الكرة يدرس تبديل لقاء الأهلي وبيراميدز للكأس بدلًا من الدوري

هل يوافق الأهلي على هذا الأمر ولا يعترض؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يدرس اتحاد الكرة المصري، بإجراء تعديلًا في مباريات الأهلي، خلال مباراة بيراميدز، والمقرر لها 28 فبراير الجاري.

مباراة الأهلي وبيراميدز ستقام يوم 28 فبراير، بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري الممتاز، على ملعب ستاد السلام.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اتحاد الكرة يفكر في تبديل مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 28 بمباراة دور الـ16 بكأس مصر، بدلًا من الدوري.

أحمد مجاهد: سيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري عقب نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية، لصعوبة تطبيقها في الوقت الحالي 📺 pic.twitter.com/Ia8EMc8p97 — جول مصر (@goaleg) February 6, 2019

وكان بيراميدز قد اعترض على خوض مباراته أمام الأهلي، قبل خوض الأخير مباراته المؤجلة أمام الزمالك بالدور الأول.

الزمالك تضامن مع بيراميدز، طالبت تعديل جدول مباريات الدوري، بهدف تحقيق العدالة بين جميع الأندية.

الأهلي رد على هذا الأمر، رافضًا المساس بجدول مبارياته، وعدم استبدال أي مباريات خلال الجدول الذي تم وضعه وينتهي يوم 30 مارس المقبل.