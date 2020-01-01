تقارير - اتحاد الكرة المصري يستقر على الإطاحة بجمال الغندور

اتحاد الكرة المصري يسعى لتطوير المنظومة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن نية اتحاد الكرة المصري بالإطاحة بجمال الغندور رئيس لجنة الحكام خلال الساعات المقبلة.

وكان الغندور قد تعين مراقبًا لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك التي أقيمت في مدينة أبو ظبي الإماراتية الخميس الماضي.

وشهدت المباراة أحداث مؤسفة بسبب دخول اللاعبين في مشادات قوية واشتباكات واعتداءات قوية وتعرض للكثير منهم بالإيقاف والغرامات.

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ولم يتواجد الغندور أثناء المباراة في أبو ظبي، حيث تواجد في السعودية في موقف غريب من رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري.

وأكدت تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن الإطاحة بجمال الغندور ليس بسبب هذه الواقعة فقط، بل أكثر من موقف سابق للحكم الدولي السابق.

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وكان الغندور قد أحدث أزمة في وقت سابق بسبب الحكام الدوليين خلال الفترة الأخيرة بعد عدم وضع جهاد جريشة ضمن أول ثلاثي.

وبذلك استقر أعضاء اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، على الإطاحة بجمال الغندور خلال الأيام القليلة المقبلة.