تقارير| إيفرتون يستهدف إعادة كوستا إلى البريميرليج

بقميص أزرق آخر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية اقتراب دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد من العودة إلى البريميرليج من جديد عبر بوابة إيفرتون.

وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن إيفرتون قرر تفجير تلك المفاجأة في إطار بحثه عن مهاجم، استغلالاً لخلافاته مع إدارة أتلتيكو.

ويواجه كوستا -30 عاماً- عقوبة قاسية في الليجا عقب سبه لأحد الحكام، حيث تم إيقافه لـ8 مباريات.

ويشهد مستوى المهاجم الإسباني ذو الأصول البرازيلية تراجعاً كبيراً، حيث لم يسجل سوى هدفاً واحداً في 14 مباراة بالليجا الموسم الماضي.

وأتم إيفرتون حتى الآن التعاقد مع أندريه جوميز لاعب وسط برشلونة السابق وحارس المرمى جوناس لوسل.

يذكر أن كوستا انتقل إلى تشيلسي في صيف 2014، قبل أن يعود للأتلتي في يناير 2018.