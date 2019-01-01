تقارير – إنتر يقترب من نجم وسط ساسولو بدلاً من باريلا

الدفة تتغير نظراً لارتقاع الأسعار..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية عقد إنتر ميلان لاجتماعين اليوم من أجل مناقشة صفقة انتقال ستيفانو سينسي لاعب وسط ساسولو إلى النيراتزوري.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو، فإن مسئولي إنتر التقوا بالرئيس التنفيذي لساسولو جيوفاني كارنيفالي، ثم لاحقاً بوكيل اللاعب بيبي ريسو.

على الناحية الأخرى أكدت قنوات ميدياسيت أن النيراتزوري يقترب بالفعل ويحاول إنهاء الصفقة بأسرع وقت ممكن.

في الوقت ذاته قال كارنيفالي:"إنتر ليس الوحيد المهتم بضم سينسي، لدينا الكثير من طلبات الاستعلام، ويجب أن ننظر إليهم جميعاً قبل أن نوافق على بيعه".

وتشير التقارير إلى عرض إنتر للاعبه الشاب أندرو جرافيلون ضمن الصفقة، أملاً في تخفيض مبلغ 35 مليون يورو المطلوب لقاء سينسي.

يذكر أن إنتر اتجه إلى سينسي -23 عاماً- بعد المبالغة التي واجهها في سعر نيكولو باريلا نجم وسط كالياري.