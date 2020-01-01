تقارير - إنتر يحسم صفقة يونج وتحديد موعد الكشف الطبي

الصفقة تمت بنجاح..

توصل مسؤولو الإنتر إلى اتفاق مع نظرائهم في مانشستر يونايتد للحصول على خدمات أشلي يونج في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان إنتر قد أبدى اهتمامه بضم اللاعب الإنجليزي بعد مغالاة تشيلسي في المطالب المادية بخصوص ظهيره الأيسر ماركوس ألونسو.

وبحسب ما جاء في تقارير من الصحافة الإيطالية اليوم، فإن مسؤولي النيراتزوري سيدفعون 1.5 مليون يورو في سبيل الحصول على خدمات الدولي الإنجليزي.

في الوقت نفسه، فيُنتظر أن يكون الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يخضع يونج للكشف الطبي مساء الجمعة أو السبت المقبلين.

سيتين يطلب من برشلونة الإبقاء على فيدال

وكانت إدارة مانشستر يونايتد قد عرضت التجديد حتى 2021 على صاحب الـ 34 عامًا بمجرد تواصله مع إنتر ولكن على ما يبدو فإن اللاعب لم يرحب بهذا الخيار.

ويريد كونتي تعزيز صفوفه بلاعب يستطيع اللعب على الجانبين كظهير في خطته 3/5/2 بعد تكرار إصابات كوادو أسامواه وتراجع أداء كرستيانو بيراجي.

يذكر أن إنتر يخطط من أجل التعاقد مع متوسط ميدان برشلونة الدولي التشيلي أرتورو فيدال، وكريستيان إريكسن من توتنهام لتعزيز وسط الملعب، مع اهتمام من أوليفيه جيرود مهاجم تشيلسي أيضًا.