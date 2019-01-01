تقارير| إنتر يتعاقد مع ظهير ساوثامبتون

النيراتزوري يتعاقد مع سيدريك سواري وفقاً لسكاي سبورتس..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية توصل إنتر ميلان لاتفاق مع ساوثامبتون بشأن التعاقد مع ظهيره سيدريك سواريس.

ووفقاً لسكاي سبورتس فإن الطرفين قد اتفقا على مبلغ 500 ألف يورو ثمناً للإعارة، مع حق شراء بقيمة 11 مليون يورو.

وسيخضع البرتغالي للفحوصات الطبية غداً، تمهيداً لتوقيع العقد مع إنتر.

ويأتي ذلك تعويضاً لأزمة الظهير الأيمن، بعد تعرض الكرواتي سيمي فيرساليكو لمشاكل متكررة بالركبة.

يذكر أن سيدريك -27 عاماً- قد بدأ مسيرته في سبورتينج لشبونة، قبل انتقاله إلى ساوثامبتون في 2015.