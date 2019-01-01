تقارير - إقالة ميتشو من تدريب الزمالك

الزمالك يطيح بالمدرب الصربي من الجهاز الفني

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن قرار نادي الزمالك بشأن الصربي ميتشو المدير الفني لنادي للفريق بعد الأزمة الأخيرة عقب هزيمة مازيمبي.

الزمالك تلقى هزيمة ثقيلة أمام نظيره مازيمبي بثلاثة أهداف دون مقابل في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الإثنين، لاتخاذ قرار بشأن استمرار ميتشو من عدمه خلال المرحلة المقبلة بعد أزمة الفريق الأخيرة.

وكشف تقارير صحفية مصرية، أن مجلس الإدارة قد قرر رحيل ميتشو عن تدريب الفريق، بعد أن تراجع الأداء خلال الفترة الأخيرة في جميع المسابقات.

وكان الزمالك قد تعاقد مع ميتشو خلفًا لخالد جلال المدير الفني ومن بعده مدرب مؤقت طارق يحيى، ولكن لم يقدم مستوى جيد سوى في لقاء الكأس أمام بيراميدز.

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ويقود تدريبات الزمالك في الوقت الحالي بشكل مؤقت، كلًا من أحمد عبدالرؤوف وعصام مرعي لحين الإعلان عن المدير الفني الجديد الذي سيعلن عنه النادي خلال ساعات.

وهناك الكثير من المرشحين لتدريب الزمالك خلفًا لميتشو على رأسهم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي.