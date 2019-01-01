تقارير – إصابة قوية لعطال وغيابه حتى نهاية البطولة

المنتخب الجزائري يفقد واحد من أهم أسلحته في كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضحت تقارير صحفية، أن المنتخب الجزائري فقد عنصراً هاماً من عناصره في المحطات الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية، بعد إصابة يوسف عطال.

وتعرض عطال إلى إصابة في مباراة منتخب بلاده امام ساحل العاج، في ربع نهائي البطولة، والتي انتهت بفوز الخضر بركلات الترجيح.

ووفقاً لقنوات الكأس، فإن عطال سيغيب عن محاربي الصحراء حتى نهاية البطولة، بعد تعرضه إلى كسر في لوحة الكتف، أثناء الشوط الأول.

وسقط المدافع صاحب الـ 23 عاماً أرضاً، في الدقيقة 27 من المباراة بعد ارتطامه بأحدي مدافعي ساحل العاج، ليطلب الجهاز الطبي تغيير اللاعب على الفور، فخرج وشارك مهدي زفان بديلاً له.

تقارير صحفية : نهاية مشوارالدولي الجزائري #يوسف_عطال مع منتخب بلاده في #كأس_أمم_إفريقيا 2019 بسبب إصابته بكسر في لوحة الكتف أثناء مباراة دور الثمانية أمام كوت ديفوار التي إنتهت بتأهل الجزائر إلى المربع الذهبي بركلات الترجيح pic.twitter.com/JV02rPhN0t — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 12, 2019

ولعب عطال أربع مباريات مع الجزائر في البطولة، نجح خلالها في صناعة هدف وحيد، كما خرج بشباك نظيفة في ثلاثة منها.

ويستعد المنتخب الجزائري إلى مواجهة نظيره النيجيري، مساء الأحد القادم في نصف النهائي للبطولة، بينما تلعب تونس والسنغال في نصف النهائي الآخر.