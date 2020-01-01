تقارير .. إصابة فيتوريا مدرب النصر بفيروس كورونا

إصابات كورونا داخل النصر تتوالى

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة.

وضرب فيروس كورونا صفوف النصر خلال الأيام الأخيرة حيث نال من أكثر من لاعب خلال الفترة الأخيرة وتغيبوا عن لقاء الفريق أمام الشباب.

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ووفقًا لما جاءت في تقارير صحفية سعودية، أن تأكد بعد إجراء مسحة طبية للبرتغالي ثانية تأكد إصابته بفيروس كورونا.

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ووصلت عدد الإصابات داخل فريق النصر إلى 7 لاعبين وهم عبدالرزاق حمدالله وعبدالفتاح عسيري وعبدالعزيز الدوسري ويحيى الشهري وخالد الغنام وعبدالله الخيبري ووليد عبدالله.

وكان تأكد إصابة عائض القحطاني إداري فريق النصر، بجانب البرتغالي روي فيتوريا الذي تأكد إصابته اليوم.

النصر تلقى 3 هزائم متتالية في بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، آخرهم كانت أمام الشباب بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة من المنافسات.