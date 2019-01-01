تقارير - إصابة أسينسيو قطع في الرباط الصليبي

تعرف على إصابة أسينسيو وتصريحات زيدان

تعرض ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، إلى إصابة خطيرة في مباراة أرسنال فجر اليوم، الأربعاء، ضمن بطولة دوري الأبطال الودية الدولية.

الملكي تعادل بهدفين لمثلهما أمام أرسنال قبل أن ينتصر بركلات الترجيح.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ الفحوصات الأولية للاعب تشير إلى إصابته بقطع في الرباط الصليبي مما يعني غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وأوضحت أنّ الأمور لا تبشر بالخير وقد يضطر زين الدين زيدان، مدرب الملكي، لضم لاعب خلال سوق الانتقالات لتعويض غياب صاحب الـ 23 عامًا.

وكان زيدان قد صرّح في المؤتمر الصحفي بعدم قلقه من إصابة اللاعب متمنيًا أن تسير الأمور على خير.

وتابع: "رغم أنّه توجه للمستشفى مباشرة عقب المباراة والإصابة تبدو قوية لكنني أتمنى أن يصبح الأمر أقل خطورة مما نتوقع".

وكان اللاعب قد خرج في الدقيقة 56 من اللقاء بعد تدخل عنيف من جانب ألكسندر لاكازيت بعدما سجل الهدف الثاني وساهم في الأول.