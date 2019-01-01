تقارير – إسلام جمال على رادار الإسماعيلي من جديد

اللاعب اقترب بشدة من الرحيل عن الزمالك

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة النادي الإسماعيلي في الحصول على خدمات المدافع إسلام جمال لاعب نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويقترب مدافع القلعة البيضاء بشدة، من الانضمام لصفوف الاتحاد السكندري، لتدعيم الخطف الخلفي لزعيم الثغر في الموسم المقبل.

وقضى المدافع صاحب الـ 30 عاماً، الموسم الحالي من الدوري المصري، معاراً من الزمالك إلى صفوف طلائع الجيش.

وترغب إدارة الفريق العسكري في استمرار إعارة اللاعب أو الحصول على خدماته بشكل نهائي، بعدما أنهى الدوري في المركز الثامن.

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وعلى الجانب الآخر تعمل إدارة زعيم الثغر على تدعيم خط دفاعها، بعد الموسم الذي هرب فيه الفريق من الهبوط في الجولة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن جمال لعب موسم 2015/16 معاراً من الزمالك إلى صفوف الدراويش.