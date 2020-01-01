تقارير - إدارة أهلي جدة تنهي أزمة يوسف البلايلي

البلايلي طالب بالحصول على مستحقاته المتأخرة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، آخر تطورات أزمة يوسف بلايلي جناح أهلي جدة مع إدارة النادي بشأن مستحقاته المتأخرة.

وتوقف الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر الماضية.

وكان بلايلي قد حدد مهلة لإدارة النادي خلال الأيام الأخيرة للحصول على مستحقاته المتأخرة، أو التوجه للشكوى وفسخ عقده مع الراقي.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الجمعة، أن الأهلي بالفعل منح البلايلي مستحقاته المتأخرة قبل انتهاء المهلة الذي حددها اللاعب.

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وأشارت التقارير إلى وضع إدارة النادي الأهلي راتب شهرين في حساب الجناح الجزائري خلال الساعات القليلة الماضية، لتنتهي الأزمة.

البلايلي يعد من أفضل اللاعبين العرب في الوقت الحالي وقدم مستويات رائعة خلال الفترة الأخيرة ومن أبرز المحترفين في الدوري السعودي.