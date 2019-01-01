تقارير .. إدارة أرسنال ومانشستر يونايتد سيدخلان مع توتنهام في مفاوضات هامة

حالة واحدة ستجبر الناديين على الدخول في مفاوضات مع إدارة توتنهام

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد وأرسنال، سيتعين عليهما الدخول في مفاوضات مع إدارة توتنهام إن أراد الحصول على خدمات بوتشيتينو مدرب الفريق السابق.

وبالرغم من أن المدرب الأرجنتيني، رحل عن توتنهام الأسبوع الماضي، إلا أن أي فريق إنجليزي يريد التعاقد معه سيتوجب عليه التفاوض مع إدارة السبيرز، وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين.

وبعد حصول المدرب صاحب الـ 47 عاماً، على إجازة مدتها 10 في بلده الأم، أكد أنه أصبح جاهزاً للعودة والعمل من جديد.

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن المدرب الأرجنتيني أصبح مرشحاً بقوة، لتولي تدريب أرسنال، لتعويض رحيل مدرب الإسباني اوناي إيمري.

بوتشيتينو يرد على أنباء ارتباطه بمانشستر يونايتد وأرسنال

وعلى الجانب الآخر، يبدو أن أيام أولي جونار سولشاير مدرب الفريق، باتت معدودة بعد تراجع النتائج، مما يجعله مرشحاً للرحيل عن صفوف الفريق في أي وقت، وستعمل الإدارة إلى البحث عن بديل في أسرع وقت لتعويض رحيله.

جدير بالذكر أن توتنهام، تعاقد مع جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد لخلافة بوتشيتينو، ولعب مع الفريق ثلاث مباريات حقق خلالهم الفوز في الثلاثة.