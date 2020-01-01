تقارير: أودينيزي يراقب رمضان صبحي تمهيدًا لضمه

هل يضم أودينيزي رمضان صبحي هذه المرة؟

يراقب نادي أودينيزي الإيطالي، رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي، والمعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي، والذي سيعود له بنهاية الموسم الحالي.

وكان أودينيزي يراقب رمضان صبحي في عام 2016، ولكنه لم ينجح في ضمه، حيث احترف لاعب الأهلي في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي.

وأشار موقع "توتو أودينيزي" الإيطالي، المتخصص في أخبار النادي الإيطالي، إلى أن عودة أودينيزي لمتابعة رمضان صبحي من جديد، بعدما كان يرغب في ضمه سابقًا.

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أودينيزي يراقب موقف هيدرسفيلد الإنجليزي من رمضان صبحي، مع إمكانية التحرك بشكل رسمي، من أجل التعاقد مع اللاعب المصري خلال الفترة المقبلة.

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يذكر أن رمضان صبحي قاد منتخب مصر الأولمبي، للتتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في مصر مؤخرًا، بعد الفوز على غانا في المباراة النهائية.

ويعد رمضان صبحي واحدًا من أهم عناصر النادي الأهلي، حيث كان يرغب مسؤوليه ضمه بشكل نهائي، ولكن لم تتم الصفقة بنجاح.