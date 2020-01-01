تقارير .. أنشيلوتي يريد لم الشمل مع رابيو من جديد في إيفرتون

المدرب الإيطالي يريد رابيو في الدوري الإنجليزي

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي إيفرتون، في التعاقد مع أدريان رابيو لاعب يوفنتوس.

وشارك الثنائي معاً، في الفترة من 2012، وحتى 2013 في باريس سان جيرمان في بداية مشوار اللاعب الفرنسي.

ووفقاً لموقع كالتشيو ميركاتو، فإن إيفرتون يسعى لتدعيم خط وسطه بلاعب السيدة العجوز صاحب الـ 24 عاماً.

وتشير التقارير، إلى أن النادي الإنجليزي مستعد لتقديم 25 مليون يورو، مقابل التعاقد مع رابيو، الذي انضم ليوفنتوس في صفقة مجانية مطلع الموسم الحالي، قادماً من باريس سان جيرمان.

وفي سياق متصل، أكدت تقارير صحفية، رغبة ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال في التعاقد مع رابيو خلال يناير الجاري.

وخرج رابيو، من حسابات ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس، وأصبح لا يعتمد عليه في التشكيلة الأساسية.

جدير بالذكر أن رابيو، شارك مع يوفنتوس هذا الموسم في 13 مباراة بمختلف المسابقات، دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.