تقارير - أمير عزمي مجاهد يقرر الرحيل عن الزمالك

مشادة نشبت بين أمير عزمي وأيمن حافظ قبل مواجهة الإسماعيلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، تفيد بأن أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد في الجهاز الفني للزمالك قرر الرحيل من منصبه في الوقت الحالي.

وكانت مشادة قد نشبت أمس بين أمير عزمي مجاهد وأيمن حافظ المدير الإداري، استبعد على إثرها الثنائي من حضور لقاء الإسماعيلي الذي انتهى بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكشف تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن أمير عزمي مجاهد قرر الرحيل عن الزمالك بعد ما حدث أمس، حيث لم يحضر مران اليوم بمقر النادي.

وأشارت التقارير أن المشادة التي نشبت أمس بينهما هي السبب الرئيسي في قرار المدرب بالرحيل عن منصبه، على الرغم من ارتباط اللاعبين به كما هو واضح في الفترة الأخيرة.

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وكان الزمالك قد خسر الدوري المصري الممتاز، لصالح الأهلي بعد فوز الأخير أمس على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة قبل الأخيرة من الموسم.