تقارير - أمم آسيا تحت 19 عامًا 2020 تقترب من السعودية

السعودية تسعى للفوز بتنظيم كأس الأمم الآسيوية للشباب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، إلى رغبة الاتحاد السعودي لكرة القدم في تنظيم بطولة كأس الأمم الآسيوية 2020 تحت 19 عامًا وينتظر رد الهيئة العامة للرياضة.

وشهدت السعودية في الفترة الأخيرة طفرة في تنظيم الأحداث الرياضية بشكل عام، حيث تعمل هيئة الرياضة على التطوير بشكل مستمر.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، ينتظر خلال الساعات القليلة المقبلة، لرد الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وأرسل الاتحاد الآسيوي خطابًا لنظيره السعودي، لاستكشاف رغبة الأخير في استضافة بطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 19 عامًا عام 2020.

ويأتي كلًا من ملعب جامعة الملك سعود في الرياض والملك فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد، كأقرب الملاعب لاستضافة البطولة وقتها.

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ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة موقفهم النهائي في استضافة البطولة بعد رد الهيئة العامة للرياضة السعودية.