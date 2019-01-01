تقارير .. أستون فيلا يسعى للحصول على توقيع بيدرو قريباً

لاعب تشيلسي قريب من الانضمام إلى أستون فيلا

أشارت تقارير صحفية، إلى أن أستون فيلا الإنجليزي، يعمل على تجهيز عرضاً للحصول على خدمات بيدرو لاعب تشيلسي.

اللاعب الإسباني، ينتهي عقده مع البلوز بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التفاوض مع أي فريق بداية من يناير القادم والتوقيع له بالمجان.

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بيدرو صاحب الـ 32 عاماً، شارك في مباراة وحيدة منذ أكتوبر الماضي ويبدو أنه سيخرج من حسابات فرانك لامبارد مدرب الفريق.

ويعتمد المدرب الإنجليزي، على الثلاثي بوليسيتش وويليان وماونت، في الثلاثي الهجومي بالإضافة إلى إبراهام في مركز المهاجم الصريح.

رفع الإيقاف عن تشيلسي، والسماح له بإجراء التعاقدات من جديد بداية من يناير المقبل، يقلص فرص مشاركة اللاعب الإسباني مما جعله يفكر بالرحيل في أقرب فرصة.

وانضم بيدرو إلى تشيلسي في صيف 2015 قادماً من برشلونة مقابل 27 مليون يورو، ليحقق مع البلوز منذ ذلك الحين بطولات الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي بالإضافة إلى الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن بيدرو هذا الموسم، شارك مع البلوز في 9 مباريات بكافة المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل هدفاً وصناعة آخر.