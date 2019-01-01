تقارير - أرسنال يريد نجم إنتر وموناكو في الصيف

نادي أرسنال الانجليزي يريد الحصول على خدمات اللاعب كيتا بالدي دياو نجم موناكو الذي لعب الموسم الماضي للإنتر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن وجود رغبة من قبل فريق أرسنال في الحصول على خدمات اللاعب كيتا بالدي دياو نجم موناكو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "لو ١٠ سبورت" والتي أكدت أن النادي اللندني سيتحرك من أجل ضم اللاعب في الصيف الجاري.

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وذكرت الصحيفة أن النادي الإنجليزي قد تحرك بعد أن علم بعدم وجود رغبة من إنتر في جعل إعارته كصفقة انتقال نهائي، وهو ما شجع الفريق اللندني.

وكان إنتر يستطيع الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ ٢٤ عامًا بشكل نهائي مقابل ٣٤ مليون يورو فقط، لكنه فضل اللجوء لخيارات آخرى.

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وارتبط اسم أرسنال بعدة نجوم آخرين في الفترة الماضية على رأسهم يانيك كاراسكو الذي يعد من أهداف إنتر وميلان أيضًا.

جدير بالذكر أن اللاعب حاليًا يشارك مع منتخب بلاده السنغال في بطولة كأس الأمم الإفريقية وخسر لتوه بالأمس أمام الجزائر بهدف نظيف.