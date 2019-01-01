تقارير – أحمد فتحي يشارك بشكل أساسي في القمة

فتحي قد يعود لتشكيل القلعة الحمراء اليوم أمام الزمالك

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت بعض التقارير الصحفية، إلى احتمالية أن يبدأ أحمد فتحي لاعب الأهلي، والعائد من الإصابة مباراة فريقه اليوم أمام الزمالك.

ويحل الأهلي ضيفاً على الزمالك في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 17، لبطولة الدوري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ووفقاً لمراسل اون سبورت فإن فتحي، قد يبدأ المباراة في منتصف الملعب بشكل أساسي، بجوار عمرو السولية، ويجلس حسام عاشور على مقاعد البدلاء.

طاقم الحكام يوافق على بدء المباراة بعد ما تأكد من صلاحية أرضية الملعب حيث وجه له مراقب المباراة سؤالا بامكانية إقامة اللقاء ورد بالموافقة.👨‍🏫 pic.twitter.com/5BTf17x5dv — جول مصر (@goaleg) March 30, 2019

ويعاني الأهلي في مركز وسط الملعب، بعد غياب كريم نيدفيد عن اللقاء بسبب الإيقاف، ويغيب حمدي فتحي وهشام محمد بسبب الإصابة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني بعد لعب 22 مباراة للفريقين.