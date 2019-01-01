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تقارير – أحمد فتحي يشارك بشكل أساسي في القمة

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أحمد فتحي
فتحي قد يعود لتشكيل القلعة الحمراء اليوم أمام الزمالك
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت بعض التقارير الصحفية، إلى احتمالية أن يبدأ أحمد فتحي لاعب الأهلي، والعائد من الإصابة مباراة فريقه اليوم أمام الزمالك.

ويحل الأهلي ضيفاً على الزمالك في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 17، لبطولة الدوري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ووفقاً لمراسل اون سبورت فإن فتحي، قد يبدأ المباراة في منتصف الملعب بشكل أساسي، بجوار عمرو السولية، ويجلس حسام عاشور على مقاعد البدلاء.

ويعاني الأهلي في مركز وسط الملعب، بعد غياب كريم نيدفيد عن اللقاء بسبب الإيقاف، ويغيب حمدي فتحي وهشام محمد بسبب الإصابة.

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ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني بعد لعب 22 مباراة للفريقين.

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