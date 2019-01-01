تقارير - أحمد حجازي مرشح للانتقال للدوري التركي

أحمد حجازي يقدم مستوى مميز مع ويست بروميتش ألبيون

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن أن أحمد حجازي مدافع منتخب مصر وويست بروميتش ألبيون الإنجليزي مرشحًا للانضمام للدوري التركي.

يعد حجازي من أفضل المحترفين المصريين في الوقت الحالي، بعد أن فرض نفسه على التشكيل الرسمي لويست بروميتش ألبيون منذ فترة كبيرة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية تركية، أن حجازي مرشح للانضمام لفناربخشه التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم دفاع الفريق.

ويمتد عقد أحمد حجازي مع ويست بروميتش ألبيون حتى نهاية عام 2022، حيث يقدم مستوى رائع للغاية في الفريق ورفض الرحيل رغم الهبوط.

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أحمد حجازي من أفضل المدافعين المصريين خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل لويست بروميتش بعد تقديم مستوى رائع مع الأهلي المصري.