تقارير - أحمد الشناوي يعود لحسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر

منتخب مصر يستعد لمواجهة النيجر ونيجيريا في مارس المقبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، قرر إعادة أحمد الشناوي حارس بيراميدز لصفوف الفراعنة.

وابتعد الشناوي عن قائمة منتخب مصر منذ إصابته بالصليبي في نهاية الموسم الماضي وحرمانه من التواجد في كأس العالم في روسيا 2018.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن أداء الشناوي في الفترة الأخيرة جعل الجهاز الفني للمنتخب يفكر في استعادته خلال المباريات المقبلة.

وأشارت التقارير أن تراجع مستوى محمد الشناوي حارس الأهلي وابتعاد إكرامي عن المشاركة أساسيًا، سببًا قويًا في تفكير الجهاز الفني للفراعنة في إعادة الشناوي لقائمة المنتخب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر يوم 22 أو 23 مارس المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، ومن بعده مواجهة نيجيريا وديًا يوم 26 من نفس الشهر.

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وفازت مصر بحق استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، منتصف العام الجاري، بعد سحبها من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب.