تقارير - أحد السعودي يقرر فسخ التعاقد مع مدربه الجديد

المدير الفني الصربي لفريق أحد يقترب من الرحيل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي أحد السعودي قرر إقالة مدربه الصبري نيناد ساكيتش الذي تعاقدوا منذ أيام قليلة فقط.

وكان أحد تعاقد مع المدرب الصربي قبل 10 أيام قليلة، قبل أن تدور الأحداث حول رحيله خلال الساعات الأخيرة لأسباب معينة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، اليوم الأحد، أن قرار أحد بسبب معاملة المدرب الصربي مع اللاعبين وإدارة الفريق بشكل عام.

وأشارت التقارير أن الإدارة سوف تتخذ القرار بعد مراقبته في الفترة الأخيرة لطريقة عمله في إدارة الفريق ولم تستبشر خيرًا في الموسم الجديد.

وأكدت التقارير أن الخلاف حاليًا أن الإدارة تسعى لإنهاء العقد بالتراضي ولكن تمسك المدير الفني للفريق الحصول على قيمة الشرط الجزائي.