تقارير – أتليتكو مدريد يزاحم نابولي على التعاقد مع رودريجيز

الصحافة الإيطالية واثقة من حسم نابولي لصفقة اللاعب الكولومبي

فيسبوك تويتر بلال محمد

تضاربت الأنباء، حول مصير الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد، وأشارت التقارير الصحفية إلى اقتراب أتليتكو مدريد من حسم الصفقة لصالحه.

وارتبط الكولومبي الدولي، من الانتقال إلى نابولي الإيطالي وفقاً لمصادر عديدة في إيطاليا، على رأسها شبكة سكاي سبورت.

ونشرت الصحافة الكولومبية اليوم، تقاريراً بأن اللاعب صاحب الـ 27 عاماً، قد ينتقل إلى أتليتكو مدريد من جاره الملكي في العاصمة الإسبانية.

وتتناقش إدارة نادي نابولي مع ريال مدريد، حول سعر اللاعب إذ طلب النادي الملكي، 42 مليون يورو مقابل الإعارة أو أحقية الشراء، ولم يتفق الطرفان حتى الآن على كافة التفاصيل.

ولعب خاميس آخر موسمين له بقميص بايرن ميونخ، معاراً من ريال مدريد، ولكن بنهاية الموسم الثاني قرر عدم تمديد الإعارة أو تفعيل بند الشراء ليرحل عن الفريق البافاري.

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رحبوا معنا بأبطال العالم للسيدات 🥇🏆👏#FIFAWWC pic.twitter.com/rVeMHBXMiK — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 7, 2019

وشارك رودريجيز مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا، المقامة حالياً في البرازيل ولكنه ودع البطولة مبكراً من دور ربع النهائي على يد تشيلي بركلات الترجيح.