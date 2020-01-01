تقارير .. أتلتيكو مدريد يفتقد جواو فيليكس لأسبوعين

جواو فيليكس يصاب

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد قد يغيب عن الملاعبلمدة تصل إلى أسبوعين بعد تعرضه لإصابة على مستوى الضلوع.

وحقق فريق أتلتيكو مدريد الفوز اليوم على نظيره إلتشي في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني في اللقاء الذي أقيم على ملعب الفريق العاصمي بثلاثة أهداف لهدف وحيد.

جاء الفوز بأقدام النجم الأوروجوياني لويس سواريز الذي قدم مباراة طيبة وشارك أساسيًا منذ بداية المواجهة، وشارك جواو فيليكس كذلك ولكنه خرج مصابًا.

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وحسب الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها النجم الدولي البرتغالي الشاب فإنه على الأرجح سيبتعد عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين.

وأخرج دييجو سيميوني اللاعب البرتغالي الدولي بعد 73 دقيقة في واندا متروبوليتانو، ودخل مكانه المهاجم الإسباني دييجو كوستا.

ووفقًا لتقارير من ماركا، سيتم تقييم حالته في الساعات المقبلة من قبل فريق أتلتيكو الطبي من أجل تحديد الوقت الذي سيعود فيه إلى الملاعب تحديدًا.

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ويزعم التقرير أنه سيتم إرسال فيليكس لإجراء اختبارات إضافية في الأيام المقبلة، لكن من غير المرجح أن يظهر في رحلتهم في منتصف الأسبوع إلى ريال سوسييداد..