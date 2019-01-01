تقارير: أبو ريدة يجتمع مع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة الدوري

هل تنتهي أزمة الدوري باستكماله؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يعقد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة تجمع بين أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

الأهلي يرفض استكمال مسابقة الدوري الممتاز، عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية، حيث أخطر اتحاد الكرة بذلك اليوم الأحد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك جلسة الآن تجمع بين وزير الشباب والرياضة، ومحمود الخطيب، داخل مركز التعليم المدني بالجزيرة، لمناقشة الدوري.

"الأهلي سيلجأ إلى الفيفا للحفاظ على حقوقه"



عدلي القيعي 🗣️👇 pic.twitter.com/7LzyVBYPrc — جول مصر (@goaleg) June 8, 2019

وبعد انتهاء اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة، سينضم هاني أبو ريدة إلى الاجتماع الذي يجمع بين أشرف صبحي ومحمود الخطيب.

ويتبقى للأهلي مباراتين أمام المقاولون العرب والزمالك، بينما الأخير يتبقى له 3 مباريات أمام الإسماعيلي والجونة والمارد الأحمر.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، والزمالك ثالثًا بـ68 نقطة، ويتبقى له مباراة.