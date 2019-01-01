تقارير: آرسنال يراقب جوهرة ميلان سوسو

آرسنال يضع نصب عينيه مراقبة سوسو من ميلان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة تقارير صحفية إيطالية وإنجليزية أن إدارة نادي آرسنال قد بدأت بالفعل في مراقبة نجم نادي ميلان وجناحه الشاب سوسو.

وكان آرسنال قد دخل في مفاوضات مع النجم الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنها باءت بالفشل أمام عدم رغبة ميلان في بيعه.

وخلال الأيام الماضية، جدد الفريق الإنجليزي اهتمامه مرة أخرى بالتعاقد مع سوسو هلى خلفية حاجته لجناح أيمن في ظل المستوى المخيب لمخيتاريان.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ مارس ٢٠١٩

وأكدت مصادر صحفية إيطالية أن موفدين من إدارة آرسنال قد تواجدوا في المبارتين الأخيرتين لنادي ميلان من أجل متابعة سوسو عن قرب.

ولم تتحدث أي من المصادر عن أية تفاصيل بخصوص المفاوضات بين الناديين أو توقعات لإنهاء الصفقة في الفترة المقبلة، تاركين الأمور كلها معلقة.

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يذكر أن سوسو كانت له تجربة سابقة في الدوري الأنجليزي الممتاز بقميص نادي ليفربول، قبل أ، ينضم إلى ميلان في صيف العام 2015.