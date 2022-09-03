تفوق مبكر.. هالاند يكسر رقم صلاح التاريخي!

هالاند يتفوق على صلاح بعد سادس جولة له فقط في الدوري الإنجليزي

هزم المهاجم النرويجي إرلينج هالاند نظيره محمد صلاح وذلك في لعبة "فانتازي" قبل بداية الجولة السادسة التي انطلقت اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المعتاد أنه قبل بداية الجولة يحاول اللاعبون في لعبة "فانتازي" الدوري الممتاز اختيار التشكيلة الأساسية التي ستخوض الجولة.

وبعد اختيار العناصر الأساسية ووضع البقية على الدكة، يتم اختيار قائد الفريق، وهي النقطة الأهم في ظل أن نقاط القائد يتم مضاعفتها.

في غضون ذلك، ذكر حساب لعبة "فانتازي الدوري الإنجليزي" عبر تويتر أن نجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند قد وصل عدد اللاعبين الذي وضعوه كقائد للفريق إلى 5.3 مليون.

فيما أوضح الحساب أن هذا العدد يتخطى الرقم القياسي الذي حققه محمد صلاح من قبل في الأسبوع الـ 17 من موسم 21-22 حينما وصل إلى 5.1 مليون.

وعلى الرغم من تفوق هالاند إلا أن القائمة لأفضل 5 أرقام في تاريخ اللعبة تشير إلى تواجد صلاح في 4 مناسبات مختلفة كلها من موسم 21-22.

ويمتلك هالاند نسبة اختيار تصل إلى 76.5% من اللاعبين، حيث سجل اليوم ضد أستون فيلا في تعادل مانشستر سيتي بنتيجة 1-1.

كما أنه هو هداف الدوري حتى الآن، وذلك بعد وصوله للهدف العاشر اليوم من خلال 6 مواجهات فقط شارك فيها النرويجي هذا الموسم.