تفوق سوداني وسقوط الوداد .. نتائج الفرق العربية في دوري أبطال إفريقيا

تفوق المريخ والهلال .. وسقوط الوداد .. وتعادل بين الأهلي الليبي والترجي

انتهت مباريات اليوم الثاني من ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، حيث كان أبرز فوز الأهلي على فريق سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد أحرزه أليو ديانج.

4 مباريات و5 فرق عربية، بعيدًا عن لقاء الأهلي المصري، لعبت اليوم في نفس الدور، حيث حقق المريخ السوداني فوزًا رائعًا على نظيره إنيمبا النيجري بثلاثة أهداف دون رد.

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وأحرز سيف تيري الـ3 أهداف لفريقه في لقاء أكثر من رائع للاعبي الفريق السوداني ومفاجأة كبيرة نظرًا لتاريخ الفريق النيجيري.

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ومثلما حقق المريخ الفوز، انتصر شقيقه الهلال السوداني على نظيره أشانتي كوتوكو الغاني بهدف دون رد خارج أرضه على ملعب "بابا يارا".

وفي مفاجأة كبيرة، سقط الوداد المغربي أمام الملعب المالي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم في مالي، على ملعب 26 مارس ليصعب الأمور على نفسه في لقاء الإياب.

وفي لقاء أقيم على أراضي مصرية، تعادل الأهلي بنغازي الليبي أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي سلبيًا، ليؤجل الحسم للقاء الإياب.