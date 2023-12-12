تفوقت على ميسي.. تود بويلي يخترق قواعد اللعب النظيف بصفقة خرافية!

الملياردير الأمريكي يثير الجدل مجددًا

وقع لوس أنجلوس دودجرز، فريق البيسبول الأمريكي المملوك لمالك نادي تشيلسي الإنجليزي تود بويلي صفقة خرافية لانضمام الياباني شوهي أوتاني إلى صفوف الفريق.

تبلغ قيمة مدفوعات الصفقة 700 مليون دولار (557 مليون جنيه إسترليني) وتربط النجم الياباني بفريق دودجرز على مدى السنوات العشر القادمة.

وتتجاوز الشروط المذكورة الرقم القياسي الرياضي السابق الذي سجله نجم إنتر ميامي الحالي ليونيل ميسي عندما وقع عقدًا يشتمل على مدفوعات بقيمة 673 مليون دولار (535 مليون جنيه إسترليني) مع نادي برشلونة سابقًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يجد بويلي دائمًا طريقة للالتفاف حول قواعد الحد الأقصى للرواتب في البيسبول الأمريكي، تمامًا كما حدث مع تشيلسي منذ قدوم رجل الأعمال الأمريكي المثير للجدل.

فقد وجد بوهلي طرقًا للتغلب على النظام في سوق انتقالات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنفق تشيلسي أكثر من مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) خلال فترة وجوده القصيرة نسبيًا في إدارة ستامفورد بريدج من خلال ربط معظم تلك التعاقدات الجديدة بأنظمة طويلة المدى، بما يسمح بتوزيع المدفوعات على عدة أعوام.