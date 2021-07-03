"تفكير خارج الصندوق" .. إشادة كبيرة بفيديو الفتح للإعلان عن بدء التدريبات
أشاد عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين بجانب العديد من الجماهير بمقطع الفيديو الذي بثه حساب نادي الفتح على تويتر للإعلان عن بدء التدريبات استعدادًا للموسم الجديد يوم غدٍ الأحد.
النادي السعودي اختار أن يكون الهندي شيكر مسؤول الملابس في الفريق هو بطل الإعلان تقديرًا لدوره المهم مع الفريق ومدى احترام الجميع في "النموذجي" له ولعمله.
شيكر ظهر خلال الفيديو وهو يُجهز ملابس اللاعبين، ليقول في آخره "كل شيء تمام، جاهزون؟ غدًا بداية التدريبات".
وقد نشر تويتر الفتح الفيديو وعلق قائلًا "شـيـكـر يسلم عليكم ويقولكم: جـــــاهزين؟ بكره أول تمريــن".
ولاقى مقطع الفيديو إعجاب الكثير من المغردين، والذي أشادوا بمحمد الضيف مدير الإعلام والاتصال بنادي الفتح، وباهتمام النادي بأدوار جميع العاملين مع الفريق والطريقة الرائعة للإعلان عن بدء التدريبات، وقد وصفها البعض بأنها تفكير خارج الصندوق.
اختيارات المحررين
وفيما يلي بعض التغريدات التي أشادت بفيديو شيكر على تويتر الفتح ..