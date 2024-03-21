تفاؤل حذر في ريال مدريد بشأن توني كروس.. وشخص واحد يحدد مستقبله!

فترة طيبة للألماني بعد العودة إلى المانشافت..

تسود حالة من التفاؤل في ريال مدريد ومدينته الرياضية "فالديبيباس" حول إمكانية بقاء توني كروس لعام إضافي داخل قلعة الملكي.

عقد الألماني مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم، لكن هناك رغبة تبدو مشتركة بين الطرفين في تجديد العقد لعام إضافي.

صحيفة "ريليفو" الإسبانية أشارت إلى أنه رغم التفاؤل بشأن بقاء كروس لعام إضافي، هناك شعور آخر يمكن تلخيصه في الجملة التالية: "ولكنه كروس!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجملة نفسها تشير إلى رغبة كروس المستمرة في الاعتزال المبكر، صحيح أن هذا سيحدث بقميص ريال مدريد، لكن الألماني تطرق إلى مسألة الاعتزال كثيرًا.

الألماني ينتظر إشارة من شخص مقرب له، بالتحديد هو جده الذي يثق في رأيه كثيرًا، والذي قال الألماني مؤخرًا إنه نصحه "بان يبقى لعام إضافي في ريال مدريد ومن بعده يبدأ استراحته" لكن الألماني تحدث على هامش معسكر منتخب ألمانيا الحالي الذي عاد إليه بعد فترة من الاعتزال الدولي، قائلًا إن عليه أن يفكر بروية أكثر قبل اتخاذ قرار مصيري على هذه الشاكلة.