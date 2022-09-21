تفاصيل مؤلمة.. آخر ما قاله إيميليانو سالا قبل سقوط طائرته!

كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الأرجنتيني

تفاصيل جديدة مؤلمة تكشف عن واقعة سقوط الطائرة التي كانت تقل اللاعب الأرجنتيني المتوفى إيميليانو سالا والذي كان في طريقه للعب لنادي كارديف سيتي الإنجليزي قبل أن تسقط به الطائرة.

التفاصيل تأتي هذه المرة من قمرة القيادة حيث الطيار الذي لم يعثر على جثته، وكذلك متعلقة برسالة أخيرة أرسلها سالا عبر تطبيق "واتساب".

شبكة "بي بي سي" كشفت عن مضامين تسجيلات حصرية للطيار وهو يخاطب طيارًا زميلًا له بعد خروج الطائرة من الحيز الراداري الخاص بها، وكان الطيار ديفيد إيبوتسون يشتكي من أكثر من مشكلة تقنية في الطائرة، والأهم أنه تحدث عن صوت "انفجار"!.

"بي بي سي" تكشف عن أن الطيار الذي لم يكن يحمل رخصة لتسيير رحلات من هذا النوع، قال لزميل له: "أطير بينما سمعت (بوم) استفسرت حول ماهية الخطأ، راجعت قياساتي، كل شيء كان جيدًا وكنت أواصل الطيران، ولكن هذا يجعلك تهتم!".

وأضاف: "هذه الطائرة (ماليبو) تدخل الضباب إلى الداخل، يمكنك أن تشعر به قريبًا جدًا!".

وأردف: "عادة ما أضع سترة الأمان بين قدمي في الرحلات، لكنني في تلك أقوم بارتدائه، هذه الطائرة تحتاج العودة إلى مهبط آمن".

رسالة سالا الأ خيرة

كما كشفت "بي بي سي" عن الرسالة التي أرسلها سالا الذي كان وحيدًا في الطائرة برفقة الطيار قبل وفاته عبر تطبيق واتساب إلى مجموعة من أصدقائه.

كان الأرجنتيني يقول في تسجيل صوتي: "أنا خائف!.. الطائرة التي أستقلها يبدو أنها تسقط، لا أعلم إن كان أحد سيعتني بأمري لأن أحدًا لن يجدني".