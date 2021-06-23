تفاصيل جديدة غير معلنة في عقد ديباي مع برشلونة

الكشف عن تفاصيل جديدة في عقد ممفيس ديباي مع برشلونة.

أعلن برشلونة الإسباني عن التوقيع مع ممفيس ديباي بعقد انتقال حر لمدة موسمين لكن اللاعب الهولندي قد يستمر مع الفريق الكتالوني لثلاث سنوات وفق عقده الحالي مع الفريق.

ووقع ديباي مع برشلونة عقدًا لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع أولمبيك ليون الفرنسي ليكون الصفقة الرابعة لبرشلونة هذا الصيف بعد سيرخيو أجويرو وإريك جارسيا وإيمرسون.

ما التفاصيل الجديدة في عقد ديباي؟

ذكرت قناة إسبورت 3 الكتالونية أن عقد ديباي مع برشلونة مدته موسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

واتفق اللاعب أو محاموه مع النادي على كافة الشروط في وقت سابق قبل إعلان التعاقد مع ديباي الذي لم يقدم بعض في ملعب كامب نو نظرًا لوجوده مع منتخب بلاده حاليًا في بطولة يورو 2020.

كيف سيفعل برشلونة التمديد؟

سيكون على برشلونة إن رغب في تمديد عقد ديباي إخطار اللاعب قبل ستة أشهر من نهاية عقده معهم برغبته في تمديد تعاقده معهم أي قبل 31 ديسمبر 2022.

وارتبط اسم ممفيس ببرشلونة على مدار فترتي الانتقالات السابقتين لكن برشلونة لم يتوصل لاتفاق مع ناديه السابق ليون يسمح بقدوم اللاعب الهولندي إلى النادي الإسباني.

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