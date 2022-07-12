فيتوريا يسعى للسير على خطى كيروش.. ولكن مع نجاحات أكثر

بعد فترة من القيل والقال، أنهى الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي تفاصيل عقده مع البرتغالي روي فيتوريا مدربًا لمنتخب الفراعنة، ليتولى قيادة المنتخب الفنية حتى عام 2026.

الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن بشكل رسمي إتمام التعاقد مع فيتوريا لأربع سنوات مقبلة.

وكان حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري قد أصر على أن يكون عقد مدرب منتخب مصر المقبل طويلًا ويسمح له بعمل مشروع حقيقي للكرة المصرية.

لحظة توقيع البرتغالي روى فيتوريا عقود تدريب منتخب مصر لمدة 4 سنوات مقبلة ✍️🇪🇬 🤩 pic.twitter.com/gFW1Zb3Dej — EFA.eg (@EFA) July 11, 2022

إمام هو الذي تولى بنفسه عملية اختيار والتعاقد مع مدرب منتخب مصر، وبالتالي فقد نجح في الوصول إلى مدرب صاحب مسيرة ممتازة في الملاعب الأوروبية والعربية أيضًا.

فيتوريا سبق له تدريب النصر السعودي وحصل معه على لقبي الدوري والسوبر، ولذلك فإن طبيعة اللاعب العربي ليست بغريبة على المدرب البرتغالي.

وفي أوروبا، نجح فيتوريا في قيادة بنفيكا إلى التتويج بلقب الدوري البرتغالي مرتين والسوبر البرتغالي مرتين وكأس البرتغال مرتين، إضافة إلى لقب على مستوى كأس الرابطة البرتغالي.

ما هو راتب مدرب منتخب مصر الجديد؟

أكدت تقارير صحفية مصرية أن روي فيتوريا سيتقاضى ما مجموعه 2.4 مليون يورو سنويًا برفقة منتخب مصر.

هذا الراتب هو الذي تفاوض عليه فيتوريا طيلة الفترة الماضية مع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري.

يأتي ذلك في أعقاب فشل تجربة إيهاب جلال مع منتخب مصر، وهو الذي لعب 3 مباريات مع الفراعنة 2 منها رسميتان، نجح في الفوز على غينيا بشق الأنفس 1-0، قبل أن يهزم أمام إثيوبيا خارج الديار بشكل مهين 2-0، ثم يهزم برباعية من كوريا الجنوبية وديًا.

وتعتمد مصر على المدرسة البرتغالية مؤخرًا خصوصًا في أعقاب تولي كارلوس كيروش للمسؤولية في 2021، وقيادة الفراعنة للحصول على المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا 2021.

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