تفاصيل عرض الهلال "الضخم" لمنع انتقال هداف ليفربول إلى النصر

الهلال يقدّم عرضًا ضخمًا لخطف هدف نادي النصر في الصيفية

بعد أن ارتبط اسمه كثيرًا بالانتقال إلى نادي النصر؛ دخل الهلال بقوة، في واحدة من أكبر الصفقات العالمية، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الهلال عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ حيث اكتفى بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين؛ لذلك يريد أن يدعم صفوفه بقوة، في الصيف الحالي، من أجل التعويض.

هذه الصفقة التي دخل فيها الزعيم الهلالي بقوة؛ هي التعاقد مع المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، الذي أعلن الرحيل بشكل رسمي، عن نادي ليفربول الإنجليزي، بعد نهاية عقده.

ووفقًا للإعلامي الرياضي إكرام كونور، عرض الهلال على فيرمينو، عقدًا لمدة موسمين بالإضافة إلى عام آخر إضافي؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.

وكشف كونور عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن النجم البرازيلي، سيحصل على راتب سنوي، يُقدر بـ30 مليون دولار، حال الموافقة على الانتقال إلى الهلال.

جدير بالذكر أن النصر والشباب، حاولا كثيرًا في الفترة الماضية، التعاقد مع فيرمينو، الذي مثّل ليفربول في 362 مباراة رسمية خلال 8 سنوات، مسجلًا 111 هدفًا وصانعًا 79 آخرين.