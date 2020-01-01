تفاصيل خطة مانشستر سيتي لضم ميسي .. 3 لاعبين و100 مليون يورو

هل سيلقى العرض قبول إدارة برشلونة؟

رسمت إدارة مانشستر سيتي الملامح الأساسية لخطة الحصول على خدمات ليونيل ميسي من برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من خلال إبرام صفقة تبادلية ضخمة مع النادي الكتالوني.

وكان ميسي قد أرسل رسالة عبر الفاكس إلى إدارة برشلونة يُعلن فيها رغبته في الرحيل هذا الصيف، ومطالبًا بفسخ عقده معهم من طرف واحد مستغلًا أحد بنود التعاقد.

المعركة القانونية من أجل بند الرحيل مجانًا تبدو خاسرة لميسي، لذلك فسيتعين على النادي الذي سيضمه إقناع برشلونة بتخفيض قيمة الشرط الجزائي (700 مليون يورو) أو عقد صفقة استثنائية معهم.

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إدارة سيتي تخطط لعرض 100 مليون يورو على إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، بالإضافة إلى الثلاثي إريك جارسيا وجابرييل جيسوس وبيرناردو سيلفا، في عرض يبدو جيدًا بعض الشيء قياسًا بما نشرته الصحافة في الساعات الماضية.

أغلب الحديث من الصحف كان عن صفقة تبادلية ولكن باختلاف الأسماء، فكان الثنائي إريك جارسيا وأنخيلينو هما فقط المقترحان على طاولة البرسا، أما الآن فالأمر مختلف بوجود جيسوس وسيلفا مع جارسيا وفقًا لما قالته "Diario Sport".

في كل الأحوال، تحاول إدارة برشلونة إعادة إريك جارسيا لكامب نو مجددًا هذا الصيف، مع وجود أزمة في مركز المهاجم الصريح بعد رحيل لويس سواريز المتوقع، سيكون جيسوس قادرًا على حلها، وقد يكون بيرناردو بمثابة "بديل" لميسي مع فارق المستوى بينهما.

الدولي البرتغالي على وجه الخصوص خرج من حسابات بيب جوارديولا هذا الموسم، وتقدر قيمته بـ80 مليون يورو، مع قيمة مرتفعة أخرى في نفس المستوى لجيسوس، مما يوازن قليلًا من الصفقة من الناحية العملية.

في النهاية، لا أحد يعرف ما يدور في ذهن إدارة برشلونة وهل ستوافق على بيع ميسي في صفقة تبادلية أم ستتمسك بقيمة الشرط الجزائي للموافقة على إنهاء خدمات البرغوث في كتالونيا.

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية أشارت إلى دخول باريس سان جيرمان على خط المفاوضات مع ميسي في الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي من شأنه أن يرفع سعر الليو ويُصعِّب مهمة السيتي في حسم الصفقة.