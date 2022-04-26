تفاصيل الثورة الكتالونية.. 7 لاعبين فقط يضمنون البقاء في برشلونة

لم يعد التفاؤل يلف مشجعي برشلونة بشأن المستقبل كما كان الحال عقب الفوز برباعية على ريال مدريد في الكلاسيكو، النادي الكتالوني مر بمرحلة من تخبط الأداء دفعت الأنصار إلى القلق من الجديد.

الإقصاء من الدوري الأوروبي، والهزائم المتكررة في الدوري الإسباني، كل ذلك دفع جوان لابورتا رئيس برشلونة للتفكير في المستقبل من منظور مختلف.

نحو المستقبل

وفي الوقت الذي يسعى برشلونة لحسم أهداف المستقبل القريب والتي تقتصر الآن على ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فإن عليه التفكير فيما هو أبعد من ذلك.

ولذلك تجري عدة اجتماعات في الآونة الحالية بين لابورتا والإدارة التقنية في النادي لإرساء دعائم ما سيكون أشبه بثورة حقيقية في النادي الكتالوني.

بدايات هذه الثورة هو أن تشكيل برشلونة سيشهد تغييرًا كاملًا بحلول الموسم المقبل بدءًا من الصيف، والآن يجري حساب كافة المعادلات المادية الخاصة بظروف النادي وبما يمكن تلبيته من مطالب للمدرب تشافي هيرنانديز.

7 لاعبين فقط!

في هذا السياق، يطمح النادي لاتخاذ كافة القرارات اللازمة سواء من الناحية المادية أو التعاقدية وبنائها على أساس سليم عكس ما شهده النادي خلال آخر 7 سنوات.

كما أن قاعدة أساسيي الفريق الأول ستختلف، لا أحد يضمن مكانه داخل تشكيلة البلوجرانا سوى إريك جارسيا وأراوخو وجافي ونيكو وبيدري وفيران توريس وأنسو فاتي، وفقًا لصحيفة "سبورت" المقربة للبيت الكتالوني.

باقي اللاعبين من المحتمل أن يغادر عدد كبير منهم، واستبدالهم بلاعبين على ما يريده تشافي هيرنانديز وأيضًا بما يغير المشهد الاقتصادي للفريق الأول.

لابورتا يطمح لعمل ثورة تشبه تلك التي أحدثها في عام 2003 حين تولى الرئاسة لأول مرة، حين سرّح 14 لاعبًا من الفريق الأول واستقدم 11، هذه تشبه عملية قلب مفتوح يريد لابورتا إجراءها مجددًا.

وفي ذات الإطار، يدرس برشلونة إبرام تعاقدات لإنعاش خزائنه سواء بقرض "سي في سي" أو التنسيق مع "بارسا ستوديوز" أو "بي إل إم" لضخ مزيد من الأموال وتدعيم ثورته الفنية.

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