تفاديًا لكارثة جديدة ببرشلونة: فاتي لن يعود قبل نهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي برشلونة، والجهاز الفني للفريق، يرفضان الاستعجال بشأن عودة أنسو فاتي، لاعب الفريق للمباريات من جديد.

وكان أنسو فاتي قد تعرض إلى الإصابة أمام أتلتيك بيلباو، في كأس ملك إسبانيا في نهاية يناير الماضي، ليعلن برشلونة بعد ذلك أن إصابة اللاعب الشاب في الوتر القريب من العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيسر.

وقبل إصابة فاتي أمام بيلباو، كان يعاني اللاعب من سلسلة طويلة من الإصابات أبعدته عن الملاعب منذ الموسم الماضي، وتخشى إدارة برشلونة التعجل في عودة اللاعب كي لا تحدث له انتكاسة جديدة.

ومن المفترض أن يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع، ولكن إدارة برشلونة قررت أن تمنح اللاعب أسبوعين أو ثلاثة إضافيين، ليتدرب مع المجموعة ويتعافى بشكل كامل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن اللاعب الشاب صاحب الـ 19 عامًا، يسير بشكل جيد وفقًا لخطة العلاج المتبعة، ولكن سيكون من الصعب أن يشارك مع الفريق أمام ريال مدريد في الكلاسيكو يوم 20 مارس المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة برشلونة ستكون راضية للغاية، إن شارك اللاعب في آخر خمس أو ست مباريات من الموسم الحالي، بشكل طبيعي، خاصة أن موعد عودته المتوقع في نهاية شهر أبريل القادم.

وتخشى إدارة الفريق الكتالوني، التعجل في عودة فاتي للملعب كي لا تحدث له انتكاسة جديدة، تجبره على الخضوع لعملية جراحية، وقضاء ثلاثة أشهر أخرى على الأقل مصابًا.